16 марта, 12:52,
обновлено 16 марта, 13:14

Матвиенко заявила, что РФ поддержит намерение Алжира присоединиться к формату БРИКС

По словам спикера Совета Федерации, президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе встречи подчеркнул, что Россия была и остается "большим другом" его страны

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Россия поддержит намерение Алжира вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая во главе делегации СФ находится с официальным визитом в этой стране.

"Как известно, Алжир изъявил желание присоединиться к формату БРИКС. Россия, безусловно, поддержит это намерение и будет всячески этому содействовать", - отметила Матвиенко после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По ее словам, Теббун в ходе встречи подчеркнул, что Россия была и остается "большим другом Алжира". 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаАлжирРоссияТеббун, Абдельмаджид
© Информационное агентство ТАСС
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