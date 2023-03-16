Матвиенко заявила, что РФ поддержит намерение Алжира присоединиться к формату БРИКС

По словам спикера Совета Федерации, президент Алжира Абдельмаджид Теббун в ходе встречи подчеркнул, что Россия была и остается "большим другом" его страны

АЛЖИР, 16 марта. /ТАСС/. Россия поддержит намерение Алжира вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая во главе делегации СФ находится с официальным визитом в этой стране.

"Как известно, Алжир изъявил желание присоединиться к формату БРИКС. Россия, безусловно, поддержит это намерение и будет всячески этому содействовать", - отметила Матвиенко после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. По ее словам, Теббун в ходе встречи подчеркнул, что Россия была и остается "большим другом Алжира".