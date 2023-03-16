Лавров 24 марта возглавит заседание попечительского совета фонда Горчакова

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участники заседания подведут итоги деятельности в 2022 году и утвердят направление работы на предстоящий период в условиях новой геополитической обстановки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова пройдет 24 марта под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 марта состоится заседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что участники заседания подведут итоги деятельности в 2022 году и утвердят направление работы на предстоящий период в условиях новой геополитической обстановки.

Захарова напомнила, что эта структура создавалась в 2010 году в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина в целях поддержки публичной дипломатии, а также "содействия участию российских неправительственных организаций в международном сотрудничестве и активному вовлечению институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс".

По словам дипломата, под эгидой фонда на ежегодной основе проводится научно-образовательная программа для молодых экспертов-международников из России, стран СНГ и других государств. "Конференции, круглые столы, экспертные встречи в том числе для доведения до зарубежных партнеров ключевых российских подходов к главным проблемам мировой повестки", - заключила она.