Мишустин считает нужным смотреть на суть обвинений по ситуации с блогерами Чекалиными

В свою очередь глава фракции "Новые люди" Алексей Нечаев отметил, что на прошлой неделе "прогремела история" с обысками с участием ОМОНа у "семьи блогеров-предпринимателей" и призвал "покончить раз и навсегда с такой практикой"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в случае с обвинениями против блогеров Чекалиных нужно смотреть на суть дела, и попросил Федеральную налоговую службу (ФНС) разобраться в ситуации. Этот вопрос был поднят в четверг на встрече главы правительства с фракцией "Новые люди".

Глава фракции Алексей Нечаев отметил, что на прошлой неделе "прогремела история" с обысками с участием ОМОНа у "семьи блогеров-предпринимателей" и призвал "покончить раз и навсегда с такой практикой".

"По ситуации, о которой вы сказали, с блогерами - естественно, что в первую очередь нужно смотреть на суть, что было предъявлено", - сказал Мишустин.

Он отметил, что на встрече присутствуют представители ФНС. "Мы попросим разобраться конкретно и, естественно, провести необходимую встречу, [выяснить], что там случилось. Никаких мер до того, чтобы это все было разобрано, по этой линии приниматься не будет", - добавил премьер-министр.

7 марта в столичной прокуратуре сообщили, что следствие предъявило обвинение Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн рублей, а ее мужу - в пособничестве в этом. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. 16 марта стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Чекалиных - об отмывании денежных средств в размере более 130 млн рублей.

Согласно открытым источникам, в декабре 2021 года Чекалина занимала четвертое место в России по числу подписчиков (более 10 млн) в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией). Согласно данным Forbes, она занимала седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских пользователей Instagram с годовым доходом $600 тыс. С 2018 года она ведет фитнес-блог, в том числе проводит фитнес-марафоны по снижению веса.