Захарова: важно оставлять открытыми линии коммуникации с США в свете инцидента с БПЛА

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона не стремится к конфронтации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва считает важным оставлять открытыми линии коммуникации с Вашингтоном в свете инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем, что важно оставлять линии коммуникации открытыми, собственно говоря, их и оставляем", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов двух стран. "Но при этом эти интересы умеем защищать", - добавила Захарова.

Беспилотный летательный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны России сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и вообще не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.