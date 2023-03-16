МИД РФ: соглашение с США 1972 года неприменимо к случаю с беспилотником над Черным морем

Как отметила официальный представитель МИД РФ, термин "самолет" означает "все военные пилотируемые летательные аппараты тяжелее и легче воздуха, исключая космические аппараты"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Соглашение между СССР и США от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве непригодно в ситуации с беспилотником над Черным морем. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я видела озвученное американскими экспертами предположение о том, что с российской стороны нарушено соглашение между правительством Советского Союза и правительством США от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве", - сказала она на брифинге.

По ее словам, согласно термино-технологической части, которая закреплена в первой статье документа, термин "самолет" означает "все военные пилотируемые летательные аппараты тяжелее и легче воздуха, исключая космические аппараты". "Данное положение свидетельствует о неприменимости соглашения 1972 года к беспилотникам и любым другим непилотируемым летательным аппаратам", - добавила Захарова.

Беспилотный летательный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны России сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и вообще не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.