Захарова: украинских неонацистов и их западных покровителей ждет неминуемый приговор

Официальный представитель МИД РФ напомнила главе эстонского правительства о Нюрнбергском трибунале

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Справедливый приговор неотвратимо настигнет украинских неонацистов и их западных покровителей, в том числе из Эстонии, таков исторический опыт. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает удивления. Их объединяет стремление сделать героями-освободителями [Романа] Шухевича, [Степана] Бандеру, эстонских головорезов из "Ваффен СС". Мы это хорошо понимаем", - отметила она в связи с недавними высказываниями эстонского премьер-министра Каи Каллас, сравнившей нынешние действия России в рамках СВО с авиаударами Красной Армии по территории Эстонии в ходе Прибалтийской операции весной 1944 года.

Официальный представитель дипведомства напомнила в этой связи главе эстонского правительства о Нюрнбергском трибунале: "Не нужно фантазировать на этот счет. Нужно знать историю, можно перечитать ее. Справедливый вердикт в истории нынешним преступлениям украинских нацистов и западных покровителей этого режима неминуемо ждет своего часа, неотвратимо".

Захарова отметила позицию премьер-министра Эстонии, которая не скрывает на чьей стороне всегда были ее личные симпатии применительно ко Второй мировой войне. "Это не вызывает удивления, поскольку она озвучивает то, что закладывалось в ее сознание с детства и передавалось по наследству представителями клана Каллас, который постоянно находился в номенклатурных рядах где-то около власти", - резюмировала дипломат.