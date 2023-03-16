Слуцкий: недопуск РФ к расследованию по "Северному потоку" говорит о желании скрыть следы

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что "Северный поток" был построен при участии России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отказ допустить российских специалистов до расследования подрывов на трубопроводах "Северный поток" указывает на возможное желании замести следы. Об этом корреспонденту ТАСС заявил в четверг глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Отказ допустить российских специалистов до расследования теракта на трубопроводах "Северный поток" может поставить под сомнение его результаты, а также указывает на возможное желании замести следы. Европейские сателлиты Вашингтона пытаются, очевидно, таким образом отвести подозрения от своего сюзерена", - сказал парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что "Северный поток" был построен при участии России и, в том числе, на деньги России.

"Мы здесь - одна из пострадавших сторон. Потому отказ в участии в расследовании, по меньшей мере, являются дискриминационной мерой. Мы будем продолжать настаивать на проведении широкого независимого и международного расследования с понятными и прозрачными механизмами", - добавил глава комитета Госдумы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Россия не будет участвовать в расследовании подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которое проводят европейские страны. Об этом сообщила в четверг газета The Copenhagen Post. Комментарий министра прозвучал в контексте заявления президента РФ Владимира Путина в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1". В нем российский лидер сообщил, что судно "Газпрома" обнаружило свидетельство возможного наличия еще одного взрывного устройства на трубе "Северного потока" в 30 км от места предыдущего теракта. По его словам, Россия предложила датским властям самостоятельно либо совместно с ними или в рамках международной группы экспертов и взрывников провести обследование объекта и при необходимости обезвредить его.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов. Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.