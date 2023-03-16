Яровая назвала доклад Госдепа о биооружии проявлением истерики и страха

Как заявила вице-спикер Госдумы, "парламентское расследование нарушило их планы оставаться незамеченными в проекте военно-биологической оккупации мира"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине Ирина Яровая назвала истерикой и страхом появившийся накануне оглашения результатов работы комиссии доклад Госдепартамента США.

"Доклад Госдепа - это истерика и страх. Очевидно, что парламентское расследование нарушило их планы оставаться незамеченными в проекте военно-биологической оккупации мира, который осуществляется под ложной вывеской гуманитарного сотрудничества", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы в четверг.

Ранее США опубликовали доклад, в котором Вашингтон обвинил Москву в распространении дезинформации о биологическом оружии и деятельности биолабораторий США. По словам Яровой, США "не рассчитывали на то, что будет вскрыт главный бенефициар проекта в лице Пентагона, а значит вскрыт и обман граждан стран, в которые они зашли под ложной вывеской".

Она напомнила, что ранее Федеральное Собрание РФ обратилось к парламентам стран мира с призывом проанализировать деятельность ДТРА (Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США) на территории своих стран и потребовать объяснений от Вашингтона. "Наше обращение в парламенты мира с предложением изучить и оценить договоры ДТРА всерьез напугало и стало триггером суеты и неправдоподобных оправданий. Россия была и будет на позиции честного диалога с миром", - подчеркнула Яровая.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Госдепартамент США развернул широкую кампания по дискредитации еще не опубликованного доклада российской парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине.

Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине завершит свою деятельность до 23 марта и может представить палатам итоговый доклад 12 апреля. Об этом ТАСС ранее сообщили сопредседатели комиссии, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ожидается, что комиссия предложит обеим палатам парламента синхронно на своих заседаниях рассмотреть итоговый доклад о результатах ее деятельности. Парламентарии уточнили, что даты рассмотрения доклада будут определять палаты.