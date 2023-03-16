Посол РФ ответил властям Аргентины на обеспокоенность приостановкой участия Москвы в ДСНВ

Дмитрий Феоктистов отметил, что в течение многих лет Вашингтон "последовательно пренебрегал зафиксированной в ДСНВ взаимосвязью между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями"

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 марта. /ТАСС/. Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в четверг обратился к властям Аргентины с пояснением причин приостановки участия Москвы в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в связи с выраженной Буэнос-Айресом обеспокоенностью.

"Обратили внимание на обеспокоенную реакцию аргентинских властей. В официальном коммюнике МИД упоминается опасение эскалации ситуации на Украине до конфликта с ядерным измерением. В этой связи хотел бы привлечь внимание руководства и общественности Аргентины к истинным причинам деградации международной системы контроля над вооружениями", - говорится в заявлении, которое опубликовало посольство.

Феоктистов отметил, что в течение многих лет Вашингтон "последовательно пренебрегал зафиксированной в ДСНВ взаимосвязью между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями". "Российская позиция состоит в том, что договор может быть жизнеспособным, только если Соединенные Штаты перестанут наращивать свою противоракетную оборону. Тем не менее Вашингтон демонстративно продолжает массированное развертывание многоэшелонированной системы ПРО", - добавил дипломат.

"Несмотря ни на что, Россия будет по-прежнему придерживаться ответственного подхода в ядерной сфере. Мы продолжим в пределах жизненного цикла договора соблюдать предусмотренные этим документом количественные ограничения на СНВ", - подчеркнул посол.

Президент России Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.