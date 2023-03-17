Посольство РФ: близкие к властям США СМИ пытаются отвлечь внимание от расследования Херша

В дипмиссии отметили, что журналисты хотят "замолчать появление новых важных деталей"

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Журналисты близких к администрации США изданий участвуют в информационной кампании с целью отвлечения внимания от результатов расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которое провел американский публицист Сеймур Херш. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в четверг посольством РФ в Вашингтоне.

"Обращаем внимание на непрекращающийся скоординированный поток дезинформации о терактах на газовых магистралях системы "Северный поток", - отметили в диппредставительстве. - Журналисты близких к администрации изданий намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море. Вновь раскручиваются "фантастические" истории о неких гражданах, сподобившихся на арендованной "яхте" осуществить столь сложную диверсию. Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что подготовка и реализация такого теракта под силу лишь отдельным государствам, обладающим определенными технологиями".

Как подчеркивается в заявлении, "цель этой информационной кампании - увести внимание читателей от "токсичного" для западных столиц резонансного расследования" Херша и "замолчать появление новых важных деталей". В их числе, как указали в посольстве, "обнаружение в 30 км от места теракта неизвестного устройства, похожего на антенну-детонатор".

"Здесь, судя по всему, считают недостойным внимания тот факт, что российской компании "Газпром" - собственнику трубопроводов - продолжают блокировать любые инициативы, препятствующие объективному следствию, - подчеркивается в заявлении. - Что это, если не желание "покрыть" исполнителей и заказчиков диверсии, в результате которой оказались подорваны не только "Северные потоки", но и взаимовыгодные энергосвязи России и Европы. Страдают в итоге рядовые европейцы".

"Если американские корреспонденты действительно заинтересованы в установлении истинных обстоятельств и заказчиков этого, без преувеличения, "преступления века" - советуем им чаще обращать внимание на призывы Российской Федерации запустить прозрачное международное расследование", - добавили в посольстве. "Как бы ни пытались наши недоброжелатели утаить правду, она все равно восторжествует", - говорится в заявлении.

Расследование Херша

Херш опубликовал 8 февраля статью, в которой говорилось, что подрыв трубопроводов представлял собой тайную операцию США, проведенную с ведома и согласия президента Джо Байдена по итогам нескольких месяцев дебатов в американской администрации с участием узкого круга посвященных. Белый дом назвал версию событий, изложенную публицистом, "совершенной ложью и полной фикцией".

Газета The New York Times в начале марта со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорится, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

Как подчеркнул в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин, он уверен, что версия, изложенная в The New York Times - "это полная чушь". Российский лидер отметил, что "взрыв подобного рода - такой мощности, на такой глубине - могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства, которое располагает определенными технологиями". На вопрос, можно ли полагать, что это были именно страны Запада, он ответил: "Ну конечно!".