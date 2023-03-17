Володин видит возможности для наращивания взаимодействия России и ЮАР

Политик предложил подготовить и подписать соответствующее соглашение между Госдумой и Национальной ассамблеей ЮАР, а также создать комиссию высокого уровня

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и ЮАР имеют огромные возможности для того, чтобы через парламентское измерение сделать все для наращивания взаимодействие в различных сферах сотрудничества. Об этом в ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) ЮАР Носививе Маписой-Нкакулой в пятницу заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Встреча состоялась в преддверии начала II Международной парламентской конференции "Россия - Африка", которая пройдет в Москве 19-20 марта. По словам Володина, участие в конференции подтвердили 39 государств.

"У нас огромные возможности для того, чтобы, используя парламентское измерение, сделать все для наращивания взаимодействие в различных сферах нашего сотрудничества", - подчеркнул Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Политик предложил подготовить и подписать соответствующее соглашение между Госдумой и Национальной ассамблеей, а также создать комиссию высокого уровня. Спикер нижней палаты парламента ЮАР поддержала предложение.

Володин также отметил, что за 2022 год товарооборот между РФ и ЮАР увеличился на 16,7%. Носививе Маписа-Нкакула поблагодарила спикера Госдумы за приглашение принять участие в парламентской конференции.

"Для нас очень важно, что Россия отдает приоритет Африканскому континенту. Многие страны смотрят на Африку с целью добычи африканских ресурсов. Но с учетом нашей истории взаимоотношений мы, как и многие другие африканские страны, верим в то, что у России есть другие, более подлинные интересы в Африке", - подчеркнула она.