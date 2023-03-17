Россия ввела санкции против еще 23 граждан Великобритании

По данным МИД РФ, в российский стоп-лист внесли представителей вооруженных сил и пропагандистских структур

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия внесла в стоп-лист еще 23 подданных Великобритании, включая представителей вооруженных сил, пропагандистских структур. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений в отношении отечественных физических лиц и организаций, а также комплексными усилиями англичан по военно-технической поддержке Украины принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей Вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека)", - указали в российском министерстве.

Как отметили в МИД РФ, среди тех, кто попал в стоп-лист, числятся офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, в том числе командиры формирований, предоставлявших с этой целью инструкторов.

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В дипведомстве сообщили, что в список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включено также руководство корпорации Zinc Network в лице главного исполнительного директора Роберта Эллиотта, исполнительного директора Скотта Брауна и исполнительного директора по вопросам исследований и стратегии Луиса Брука. "Действуя по заказу правительства Великобритании, эта организация ведет работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, оказывает поддержку СМИ, признанным иноагентами на территории России, фабрикует антироссийские материалы для распространения в медиапространстве", - подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве также обратили внимание на то, что ограничения введены и в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, замешанных в притеснении независимых журналистов. "В частности, в стоп-лист вошли представители руководства тюрьмы строгого режима Бермарш в Лондоне, которая известна неоднократными случаями нарушений права человека", - констатировали в МИД РФ.