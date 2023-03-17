МИД РФ заявил о наличии потенциала у сотрудничества СНГ, ШОС и БРИКС

Однако страны, входящие в эти объединения, подвергаются давлению Запада, сообщил замглавы ведомства Александр Панкин

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудничество Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеет хорошие перспективы, однако страны, входящие в эти объединения, подвергаются давлению Запада. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Александр Панкин на пленарном заседании Международного экономического форума государств - участников СНГ.

"Взаимодействие СНГ и ЕАЭС, ШОС, БРИКС, Союзного государства имеет очень неплохие перспективы. Имеется потенциал. Имеются ли сложности? Тоже имеются. А имеется ли внешнее воздействие? Тоже имеется. С точки зрения внешней политики сегодня наши суверенные государства подвергаются всяческим ухищрениям - от посулов, от обволакивания, обещаний до прямого давления либо дружить с кем-то, либо дружить против кого-то, либо быть самостоятельными, то бишь оторванными от своих друзей, либо собираться в какие-то группки, которые больше отвечают их интересам", - сказал он.

"Причем об этом лучше почему-то знают те, кто находится далеко и никогда не жил рядом с нами и никогда не был вместе с нами в каких-то единых государственных форматах, добрыми соседями, которые переживали трудности и достигали успехов в обеспечении нормального взаимодействия <...>", - добавил дипломат.

При этом Панкин отметил, что странам необходимо преодолевать "увлеченность сиюминутными выгодами в пользу более серьезных и долгосрочных перспектив".