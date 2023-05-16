16 мая, 15:00

Кабмин завершает подготовку законопроекта о въезде иностранцев в Россию

Как отметили в правительстве, при донастройке правил планируется "отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Правительство РФ завершает работу над законопроектом, который определит условия въезда и выезда иностранных граждан, а также их пребывания в России. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина по итогам прошедшей стратегической сессии по миграционной политике.

"Правительство завершает разработку плана мероприятий по реализации утвержденной президентом Концепции государственной миграционной политики на 2023-2025 годы, а также проекта федерального закона, регулирующего условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан. Предложения, которые легли в основу этих документов, были подготовлены федеральными органами власти при участии глав регионов и экспертов", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что при донастройке правил планируется "отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов". "Это важно в том числе и для привлечения в Россию квалифицированных специалистов", - указали в правительстве. 

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