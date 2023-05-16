16 мая, 15:00

Мишустин поручил продумать организованное привлечение иностранцев к работе в России

По словам премьер-министра, увеличение притока в экономику РФ зарубежных специалистов является одной из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российским властям нужно создать механизмы, которые позволят организованно привлекать необходимых иностранных специалистов к работе в РФ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по миграционной политике.

"Увеличение притока в российскую экономику зарубежных специалистов - одна из приоритетных задач, поставленных президентом, - напомнил глава кабмина. - Здесь важно комплексно оценить, в каких регионах и отраслях они будут востребованы, какими компетенциями и профессиональными навыками должны обладать, продумать механизмы организованного набора таких граждан, чтобы они могли, пройдя все обязательные процедуры, устроиться на работу в России". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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