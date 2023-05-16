16 мая, 15:32

Депутат Ткачев прокомментировал приговор обвинения в посягательстве на целостность Украины

По его словам, он будет помогать новым регионам и после приговора

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Антон Ткачев ("Новые люди") заявил, что продолжит помогать жителям новых регионов России и после того, как украинский суд заочно приговорил его к 15 годам заключения по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"С самого начала спецоперации я поддерживаю жителей ДНР, регулярно сам езжу в нашу новую российскую территорию, сопровождаю гуманитарные миссии, общаюсь с людьми и помогаю им в решении проблем. Этот заочный приговор меня совершенно точно не остановит", - заявил парламентарий во вторник ТАСС.

"Напротив, это подтверждение того, что я все делаю правильно. Теперь еще больше мотивации помогать людям и работать в их интересах", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале, суд признал Ткачева виновным по ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества. 

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