Путин отнес распространение ЗОЖ к основным задачам укрепления благополучия семей

Глава государства утвердил Стратегию комплексной безопасности детей до 2030 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Популяризация культуры здоровья как базовой ценности и распространение здорового образа жизни (ЗОЖ) вошли в число основных задач в сфере сбережения детей и укрепления благополучия семей, перечисленных в утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года.

Список состоит из девяти основных задач.

"Формирование и поддержка навыков здорового образа жизни у детей и семей, имеющих детей, популяризация культуры здоровья семьи как базовой ценности", - говорится в одном из пунктов документа, опубликованного в среду на официальном портале правовой информации.

Кроме того, в число основных задач вошло обеспечение достойного уровня жизни детей, реализация мер, направленных на освоение ими навыков поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, повышение эффективности деятельности по поиску пропавших детей и совершенствование законодательства в сфере суррогатного материнства.

Об увеличении численности детей

Увеличение численности детей в России названо главным ожидаемым результатом от выполнения стратегии их комплексной безопасности до 2030 года.

"Ожидаемым результатом реализации стратегии является сбережение детей и увеличение их численности", - говорится в документе. Также предполагается, что будут снижаться показатели младенческой и детской смертности, распространение хронических заболеваний среди детей и увеличиваться число детей, привитых от инфекционных заболеваний. Власти рассчитывают на реализацию "образовательных программ, направленных на формирование у детей модели поведения, ориентированной на предотвращение распространения в обществе инфекций".

К ожидаемым результатам от выполнения стратегии отнесены "увеличение числа детей, обеспеченных здоровым питанием, увеличение числа детей, обучающихся по физкультурно-оздоровительным программам", увеличение доли детей разных возрастов, занимающихся физкультурой и спортом.

Кроме того, реализация стратегии должна привести к "сокращению числа случаев смерти детей в дорожно-транспортных происшествиях, сокращению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сокращению числа преступлений, совершаемых в отношении детей, сокращение числа детей, подвергающихся жестокому обращению и травле, в том числе в интернете.

Среди намеченных планов - "повышение уровня информационной безопасности и цифровой грамотности детей, сокращение объема информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей".

Отдельно выделены задачи по "снижению уровня бедности семей, имеющих детей; сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; привлечение семей, имеющих детей, к участию в мероприятиях, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, престижа семьи, отцовства и материнства".