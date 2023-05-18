ЦИК заявил, что молодежные избирательные комиссии сформировали в большинстве регионов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что молодые люди, входящие в состав молодежных избирательных комиссий, - это кадровый потенциал избирательной системы России

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Процесс формирования молодежных избирательных комиссий завершен в большинстве субъектов РФ, каждый пятый член этих организаций в настоящее время работает в избирательной системе РФ на постоянной основе. Об этом говорится в приветственном обращении председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой, которое она направила участникам Форума молодежных избирательных комиссий, открывшегося в четверг в Пскове.

"Одним из постоянных направлений деятельности ЦИК является взаимодействие с молодежью. Это не только молодые будущие избиратели, кандидаты, наблюдатели, но и члены избирательных комиссий, в том числе и молодежных избирательных комиссий (МИК). На сегодняшний день МИК сформированы в большинстве субъектов РФ, и процесс их формирования продолжается. <..> В настоящее время каждый пятый член МИК работает в избирательной системе Российской Федерации на постоянной основе", - отмечается в тексте обращения Памфиловой, которое на форуме зачитал член ЦИК Андрей Шутов.

По ее оценке, молодые люди, входящие в состав молодежных избирательных комиссий, - это кадровый потенциал избирательной системы России. "Это наша смена, которую мы должны подготовить к решению самых сложных и актуальных задач", - подчеркнула Памфилова.

"За прошедшие три десятилетия избирательная система и избирательное законодательство непрерывно развивались и совершенствовались. В последние годы появилось значительное количество новаций. Уже стали привычными понятия "мобильный избиратель", "дистанционное электронное голосование". Идет работа по переводу государственной автоматизированной системы "Выборы" на цифровую платформу", - говорится в тексте обращения главы ЦИК.

Форум молодежных избирательных комиссий открылся в Пскове в четверг. Участие в нем принимают более 100 человек из 29 регионов России, а также из Белоруссии. Мероприятие посвящено развитию социальных компетенций молодежи, повышению их правовой культуры и гражданской ответственности, а также поддержке инициатив молодых избирателей.