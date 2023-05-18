Захарова: попытки Чехии взыскать плату за аренду земли для дипучреждений РФ неправомерны

Официальный представитель МИД России назвала эти действия вымогательством на государственном уровне

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Предъявленные Чехией требования платы за аренду земли для российских диппредставительств задним числом напоминают вымогательство и нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Отфиксировали решение правительства Чешской Республики от 17 мая об отмене нескольких правительственных постановлений периода 1970-80-х гг., регулирующих предоставление советской стороне в бессрочное и бесплатное пользование земельных участков для нужд наших загранпредставительств. Ожидаем официальное уведомление. Требование чешскими властями платы за аренду, да еще задним числом, напоминает вымогательство на государственном уровне и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.", - указала она.

По словам дипломата, российская сторона неоднократно предлагала провести экспертные консультации по вопросам недвижимости, "в ходе которых ранее удавалось решать возникающие проблемы". "Об этом чешская сторона предпочла забыть. Цивилизованный диалог сейчас в Праге не в чести", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она обратила внимание, что тема недвижимости в российско-чешских отношениях давняя и обоюдоострая. "Уверены, что ее инструментализация в политических целях не в интересах Праги, однако нынешние чешские власти в запале русофобии, похоже, этого не понимают. Будем принимать защитные меры, в том числе с задействованием правовых механизмов", - подчеркнула Захарова.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Чехия потребует от России заплатить за аренду земельных участков в стране, находящихся в пользовании посольства РФ. В свою очередь министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что Чехия обратится к российской стороне с требованием заплатить за аренду земельных участков за предыдущие три года.