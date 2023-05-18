МИД РФ отверг обвинения Госдепа в преследованиях из-за религиозных убеждений

Спецпредставитель МИД РФ Геннадий Аскальдович обратил внимание на то, что в части доклада, касающейся Украины, "основная вина за нарушения в области обеспечения права на свободу вероисповедания в этой стране возлагается опять-таки на Россию"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия отвергает представленные в докладе Госдепа США о свободе и вероисповедании в мире обвинения в преследованиях людей из-за религиозных убеждений. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии специального представителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича.

"Прежде всего, решительно отвергаем обвинения в том, что российские власти продолжают проводить "расследования, задерживают, заключают в тюрьму, пытают, подвергают физическому насилию людей и конфискуют их имущество из-за их религиозных убеждений", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Госдеп в качестве подтверждения в совершении РФ преследований приводит в докладе несколько "фактов", в том числе основанных на свидетельствах финансируемых из-за рубежа организаций "Мемориал" (признана в РФ иноагентом и ликвидирована по решению суда) и "Сова" (признана в РФ иноагентом), запрещенных в России за нарушения российского законодательства, а также других "беспристрастных" НПО. "Все упомянутые структуры и лица <...>, якобы подвергающиеся преследованиям и гонениям, привлечены к ответственности исключительно по закону и за конкретные преступления. Еще раз подчеркнем, что в России нет заключенных по религиозному признаку и тем более каких бы то ни было политзаключенных", - констатировал Аскальдович.

Спецпредставитель МИД РФ также обратил внимание на то, что в части доклада, касающейся Украины, "основная вина за нарушения в области обеспечения права на свободу вероисповедания в этой стране возлагается опять-таки на Россию". "Проигнорированы многие факты ущемления прав иерархов и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ - прим. ТАСС) со стороны официальной киевской власти и действующих по ее указке радикалов, отсутствует какое-либо осуждение этого. Отвергаем подобные обвинения и вновь призываем мировое сообщество выступить против репрессивной политики режима Владимира Зеленского в отношении УПЦ", - добавил он.

"Как итог, констатируем, что госдеповский "продукт" в очередной раз свелся к низкосортному набору штампов по отношению к неугодным странам, включая Россию. Такие пустые и злонамеренные по своему содержанию опусы, а также в целом усилия Вашингтона по стигматизации отдельных государств и созданию эксклюзивных "клубов" наподобие Международного альянса религиозных свобод никоим образом не способствуют созидательному международному сотрудничеству во имя подлинной защиты права на свободу вероисповедания", - заключил дипломат.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя доклад Госдепартамента, отметили, что США бездоказательно обвиняют Россию в попытке расколоть православную церковь.