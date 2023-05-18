Небензя посоветовал Евросоюзу переименовать фонд мира в фонд войны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее предложил выделить €3,5 млрд на дополнительное финансирование Европейского фонда мира, средства из которого идут на оплату военных поставок Украине

ООН, 18 мая. /ТАСС/. ЕС должен переименовать Европейский фонд мира в фонд войны после предложения внести в него дополнительно €3,5 млрд для оплаты военных поставок Украине. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Тот же [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель предложил выделить €3,5 млрд на дополнительное финансирование Европейского фонда мира, средства из которого используются для оплаты военных поставок Украине. Пора бы уже назвать вещи своими именами и переименовать Европейский фонд мира в Европейский фонд войны", - сказал он.

Боррель предложил выделить €3,5 млрд на допфинансирование Европейского фонда мира, который формируется из взносов стран - членов ЕС, в среду. По данным источников агентства Reuters, с соответствующей просьбой он обратился к правительствам стран сообщества.