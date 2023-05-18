Небензя заявил, что Запад никогда не вспоминает про обстрелы Киевом городов Донбасса

По словам постоянного представителя России при ООН, "атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донбасса - ежедневная реальность"

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Запад в случае с обстрелами украинскими вооруженными силами городов Донбасса никогда не вспоминает про защиту гражданских лиц и нормы международного гуманитарного права. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на созванном по инициативе Москвы заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном теме западных поставок оружия Киеву.

По его словам, "атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донбасса - ежедневная реальность". "Донецк живет под постоянными обстрелами с 2014 года, и сейчас не проходит и дня, чтобы оттуда не поступали сообщения о жертвах среди гражданских лиц, - обратил внимание дипломат. - Западные страны о такой практике прекрасно осведомлены, но применительно к этим городам они никогда не вспоминают ни про защиту гражданских лиц, ни про нормы международного гуманитарного права. Их нисколько не смущает, что эти удары наносятся поставленным ими оружием".

"Мы неоднократно приводили примеры использования по гражданским целям американских [ракетных] комплексов HIMARS. Более того, газета The Washington Post приводила свидетельства украинских чиновников о том, что США де-факто контролируют некоторые военные операции, а Киев, как правило, не использует переданные Вашингтоном ракетные системы без подтверждения или предоставления координат американскими военными", - подчеркнул Небензя.