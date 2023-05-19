Лавров назвал встречу с Байрамовым возможностью обсудить отношения России и Азербайджана

Глава МИД РФ подчеркнул общую нацеленность Москвы и Баку на реализацию всех договоренностей, которые ранее были достигнуты президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу в пятницу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым возможностью обсудить двусторонние отношения стран в преддверии контактов президентов.

"Рады нашей очередной встрече, сегодня мы, наконец, проводим намечавшуюся еще на конец прошлого года трехстороннюю встречу с нашим армянским коллегой, и хорошая возможность воспользоваться вашим пребыванием (пребыванием главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова - прим. ТАСС) в Москве, чтобы посмотреть на состояние наших двусторонних дел, тем более в преддверии намечающихся контактов наших руководителей", - сказал он.

Лавров подчеркнул общую нацеленность Москвы и Баку на реализацию всех договоренностей, которые ранее были достигнуты президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. "Среди последних интересных проектов - международный транспортный коридор Север - Юг. Наши лидеры обсуждали это и между собой, и с участием других заинтересованных стран, а их немало, поэтому рассчитываем, что при ближайшей встрече будет согласована дальнейшая работа на этом и на других направлениях", - добавил глава МИД РФ.

Он также отметил, что в понедельник в Москве стартовали мероприятия, посвященные 100-летию экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. "В этой связи признательны за тесное сотрудничество вашего посольства в организации этих мероприятий", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ указал, что сотрудничество двух стран в сфере торговли находится на подъеме, "инвестиции работают, у компаний есть дополнительные планы". "Так что обменяемся по этим вопросам мнениями и посмотрим, как нам получше подготовиться к трехстороннему контакту, который во второй половине дня сегодня с нашим армянским коллегой намечен", - заключил Лавров.