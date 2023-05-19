Лавров считает, что в Заполярье нет места для конфронтации и соперничества

По словам главы МИД, благодаря самоотверженному труду, мужеству и профессионализму отечественных полярников наработан значительный багаж знаний, обеспечены прочные позиции России в Арктике и Антарктике

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия исходит из того, что в Заполярье нет места для конфронтации и соперничества. Об этом говорится в поздравительном послании главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое зачитал на открытии празднования 10-й годовщины Дня полярника в Москве посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"11 мая 2023 года завершилось двухлетнее председательство нашей страны в Арктическом совете. Россия неизменно руководствовалась общими интересами безопасности и благополучия всего Севера, включая его коренные народы, - отметил Лавров. - Исходим из того, что в Заполярье нет места для конфронтации и соперничества. Арктика и Антарктика должны оставаться территориями мира и конструктивного сотрудничества".

"Продолжим продвигать равноправный диалог со всеми, кто разделяет эти подходы", - добавил он.

По словам Лаврова, благодаря самоотверженному труду, мужеству и профессионализму отечественных полярников наработан значительный багаж знаний, обеспечены прочные позиции России в Арктике и Антарктике. "В новых геополитических условиях все более востребованным становится их вклад в продвижение мирного и созидательного развития этих регионов", - подчеркнул глава МИД РФ.