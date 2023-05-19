Экс-президента США Барака Обаму внесли в российский стоп-лист

Отмечается, что решение принято в ответ на антироссийские санкции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама внесен в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом со ссылкой на источник сообщил в пятницу журнал "Международная жизнь", учредителем которого является МИД РФ.

"По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала "Международная жизнь", в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама", - отмечается на сайте издания.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против ряда иностранных граждан и компаний, якобы помогающих России обходить американские ограничения.