19 мая, 15:52,
обновлено 19 мая, 16:15

Экс-президента США Барака Обаму внесли в российский стоп-лист

Отмечается, что решение принято в ответ на антироссийские санкции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама внесен в стоп-лист для визитов в Россию. Об этом со ссылкой на источник сообщил в пятницу журнал "Международная жизнь", учредителем которого является МИД РФ.

"По данным из информированного источника, имеющимся в распоряжении журнала "Международная жизнь", в ответ на антироссийские санкции в стоп-лист для визитов в Россию внесен бывший президент США Барак Обама", - отмечается на сайте издания.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против ряда иностранных граждан и компаний, якобы помогающих России обходить американские ограничения. 

Теги:
Обама, БаракСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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