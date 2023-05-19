Чернышенко пригласил президента Кубы на ВЭФ

Форум состоится в сентябре

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко пригласил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на Восточный экономический форум, который состоится в сентябре.

Чернышенко в пятницу провел в Гаване встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. "Пользуясь случаем, приглашаю на Восточный экономический форум в сентябре", - сказал он.

"Куба - верный, надежный союзник и партнер России в Латинской Америке. На фоне глобальной турбулентности и попыток США и союзников сломить международный механизм сотрудничества наши страны продолжают демонстрировать устойчивую позицию, которая основана на справедливом и равноправном партнерстве всех стран", - отметил Чернышенко.

"Нет сомнений, что мы переживаем уникальный период в наших двусторонних связях. Для нас это большая возможность развивать наши отношения", - подчеркнул президент Кубы.

Кубинскую делегацию во главе с премьером-министром Мануэлем Марреро Крусом ожидают в России в начале июня. Глава кубинского правительства примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи 7-9 июня, после чего посетит с официальным визитом Москву и примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.