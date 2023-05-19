19 мая, 18:28

Дипведомства России и Армении обсудили противодействие дезинформации

Как уточнили в российском МИД, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении контактов и обменов между СМИ двух стран

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Представители МИД России и внешнеполитического ведомства Армении обсудили противодействие распространению дезинформации, обозначали заинтересованность в расширении контактов между СМИ двух стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу на сайте министерства.

"Состоялся содержательный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего взаимодействия в информационном пространстве. Повышенное внимание было уделено проблематике противодействия распространению дезинформации. Выражена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении контактов и обменов между СМИ двух стран.

Переговоры прошли на полях встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с армянским коллегой Араратом Мирзояном. 

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