Лавров заявил, что США применяют практику "плавильного котла" к ЕС и другим регионам мира

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон всех заставляет жить по правилам "золотого миллиарда"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. США применяют теорию и практику "плавильного котла" к Европе и другим регионам мира, заставляя последних жить по правилам "золотого миллиарда". Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

"Сейчас, образно говоря, теория и практика "плавильного котла" применяется к остальным западным странам, на примере Европы это видно, ее переплавляют в подчиненное политическое состояние Вашингтону. Философия "плавильного котла" уже распространяется на другие регионы мира, когда всех заставляют жить по правилам "золотого миллиарда", - сказал российский министр.

"Эта бесцеремонность, одержимость собственным величием, конечно, заводит международные отношения в очень сложную ситуацию", - указал Лавров. По его словам, ЕС полностью утратил свою субъектность, впал в полную зависимость от США.