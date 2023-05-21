Единороссы дали старт работе федерального ситуационного центра для наблюдения за праймериз

Также они провели церемонию раздела ключа шифрования для онлайн-голосования

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в воскресенье открыла федеральный ситуационный центр для наблюдения за праймериз и разделила ключ шифрования для онлайн-голосования. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии, проходившей в центральном исполкоме партии, приняли участие заместитель секретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, депутаты, сенаторы, представители совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, IT-эксперты. В начавшем работу ситуационном центре будут круглосуточно следить за проведением процедуры предварительного голосования по всей стране - собирать данные, отслеживать возможные нарушения и спорные ситуации.

Также единороссы провели церемонию раздела ключа шифрования для онлайн-голосования. Эта технология защищает процедуру от внешнего воздействия и сохраняет тайную голосования. По завершении голосования ключ будет воссоединен, блокчейн опубликуют на сайте PG.ER.RU, каждый избиратель сможет наблюдать за подсчетом голосов и убедиться в его корректности.

Хранителями ключей шифрования стали сенатор Александр Карелин, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, Перминов и депутат Алена Аршинова.

О праймериз

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 22 по 28 мая. Выдвижение кандидатов проходило с 1 марта по 27 апреля. На участие было подано 16,3 тыс. заявок. Регистрация избирателей завершится 26 мая, в настоящее время зарегистрировались более 2 млн человек.

В новых регионах РФ праймериз пройдет в смешанной форме, в остальных субъектах - в онлайн-формате. В число кандидатов вошли 100 участников спецоперации, 30 из которых до сих пор находятся в зоне боевых действий.

По результатам предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления и Госдуму по трем одномандатным округам. Итоги голосования планируется подвести 30 мая.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.