Захарова прокомментировала заявление Байдена о дефолте

Официальный представитель МИД РФ сравнила Соединенные Штаты с королевством кривых зеркал, так как все "понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты похожи на королевство кривых зеркал, так как все знают, что государство тратит больше, чем зарабатывает. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента США Джо Байдена о дефолте.

Дипломат указала на слова американского лидера о том, что "Соединенные Штаты никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать". "Королевство кривых зеркал, - написала она в Telegram-канале. - Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт - показатель не экономический, а политический".

Американские власти утверждают, что за всю свою историю США никогда не сталкивались с дефолтом. Однако специалисты указывают как минимум на три случая в прошлом, которые подходят под базовое определение дефолта - невозможность своевременно погасить свои долговые обязательства. Речь идет о такого рода инцидентах в 1814, 1933-1934, 1979 годах. Так, в 1814 году в условиях Англо-американской войны Минфин не смог найти средства для обслуживания своих долгов. В связи с этим тогдашний министр финансов Александр Даллас признал, что "дивиденды по консолидированному долгу не были выплачены в срок, по значительному количеству казначейских облигаций не был произведен платеж".

В 1933-1934 годах 32-й президент США Франклин Рузвельт отказался проводить держателям казначейских облигаций оплату золотом, как было оговорено при продаже ценных бумаг. Эксперты квалифицируют такой шаг главы государства как отступление от договоренностей и, по сути, дефолт. В 1979 году из-за технического сбоя в компьютерных системах Минфин не смог своевременно погасить свои обязательства на общую сумму $122 млн. Американские власти не признали дефолтом ни один из этих инцидентов. По версии действующего министра финансов Джанет Йеллен, "с 1789 года Соединенные Штаты своевременно погашают все свои задолженности".