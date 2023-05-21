Умер политик Евгений Крестьянинов, стоявший у основания нижегородского заксобрания

Крестьянинову было 74 года

ТАСС, 21 мая. Стоявший у основания нижегородского Законодательного собрания политик Евгений Крестьянинов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил спикер заксобрания Евгений Люлин в Telegram-канале.

"Ушел из жизни Крестьянинов Евгений Владимирович. Выдающийся человек, стоявший у истоков новой нижегородской политической системы, создававший региональное законодательное собрание", - написал Люлин. Он отметил, что на долю Евгения Владимировича выпали тяжелые времена начала 90-х, когда в стране полностью менялась система управления государством.

"В то время он был председателем нижегородского Совета народных депутатов, в состав которого входило 225 человек. Огромная неуправляемая масса людей с полярными взглядами и жесткими столкновениями точек зрения, что порой не позволяло решать важные вопросы для региона. Чтобы исправить ситуацию, Крестьянинов создает Малый Совет, который в марте 1994 года принял основные положения Законодательного собрания и назначил его первые выборы. Затем, уже являясь членом Совета Федерации Федерального собрания, свой опыт Евгений Владимирович успешно применял, возглавляя комиссию СФ по регламенту и парламентаризму", - рассказал Люлин.

Несколько лет Крестьянинов представлял интересы президента РФ Бориса Ельцина в Нижегородской области, руководил секретариатом первого заместителя председателя правительства РФ Бориса Немцова.

"Интеллигентный, умный, дипломатичный Крестьянинов всегда умел находить золотую середину в решении сложных задач, при этом всегда необыкновенно тонко чувствовал людей и четко высказывал свою позицию. Выражаю соболезнования родным, близким. Память о Евгении Владимировиче навсегда сохранится в нижегородской истории и в наших сердцах", - написал спикер заксобрания.

Евгений Крестьянинов родился 12 июля 1948 года в Горьком, окончил университет им. Н. И. Лобачевского, затем работал в НПО "Салют", где прошел путь от инженера до главного метролога и заместителя председателя профкома. В 1990 году избран депутатом Горьковского областного Совета народных депутатов и Приокского районного Совета Горького. Работал председателем Нижегородского областного Совета, был депутатом Совета Федерации.