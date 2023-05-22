Медведев обсудил развитие партийных связей с генсеком Компартии Вьетнама

Председатель партии "Единая Россия" передал Нгуен Фу Чонгу наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина

ХАНОЙ, 22 мая. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник в ходе визита во Вьетнам встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и обсудил развитие партийных связей.

"Уважаемый товарищ генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, уважаемые вьетнамские друзья, я рад нашей новой встрече, это очень хорошая возможность обменяться впечатлениями о том, как развивается российско-вьетнамское привилегированное партнерство, обменяться соображениями о развитии партийных связей, межгосударственных связей и поговорить обо всех существенных вопросах", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в прошлый раз общался со своим визави по телефону, а сейчас рад возможности поговорить лично. Медведев передал своему собеседнику наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Каждый приезд для меня - открытие какой-то новой страницы развития Вьетнама", - подчеркнул российский политик, поздравив вьетнамских партнеров с успешным движением по этому пути.