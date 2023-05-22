Россия ожидает участия президента Узбекистана в Высшем Евразийском экономическом совете

Мероприятие пройдет 24-25 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Москва ожидает участия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая, сообщили в МИД РФ.

"Ожидаем участия президента Узбекистана в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета 24-25 мая", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в понедельник в преддверии встречи глав дипведомств России и Узбекистана Сергея Лаврова и Бахтиера Саидова.

Как указали в ведомстве, российская сторона удовлетворена уровнем взаимодействия с Узбекистаном в СНГ. "Готовы к развитию интеграционных связей в рамках организации по всем направлениям. Рассчитываем на дальнейшее активное участие Ташкента в рамках Содружества, - подчеркнули в МИД РФ. - Важно продолжить реализацию совместных проектов в рамках таких интеграционных объединений, как ЕврАзЭС, СНГ и ШОС".

В дипведомстве отметили, что Россия активно взаимодействует с Узбекистаном в качестве наблюдателя при ЕАЭС. "На высоком уровне находится сотрудничество между нашими странами на площадке ООН, в основе которого лежит близость подходов к вопросам региональной и международной повесток дня", - добавили в министерстве.