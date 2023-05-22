В Севастополе назвали надуманными и лживыми аргументы о принадлежности Крыма Украине

Как отметила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, изменения, которые произошли с городом за 10 лет, только подчеркивают вклад России, которая вложила свои силы в его развитие

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Заявления Киева о принадлежности Крыма и Севастополя Украине надуманы и лживы, а попытки использовать американское оружие для нанесения ударов по полуострову способны привести только к эскалации конфликта. Такое мнение ТАСС высказала в понедельник член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Ранее в понедельник на своей странице в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что Крым является "безусловной и неотъемлемой частью Украины".

"Их аргумент [о принадлежности Крыма и Севастополя Украине] надуманный, циничный и лживый. Крым не является украинской территорией уже в течение почти 10 лет и с точки зрения юридического статуса, который был до того, как мы вошли в состав РФ, Севастополь не был в составе Украины на законных основаниях. Все то, что произошло в девяностые годы - это последствия того глубокого геополитического кризиса, в результате которого распался Советский союз и были изменены границы, но они были изменены формально, а не реально. Крым и Севастополь - всегда был частью русского мира, особенно Севастополь", - сказала Алтабаева.

По ее словам, в украинский период Севастополь деградировал как город с точки зрения внешнего вида, инфраструктуры, экономики. Она подчеркнула, что те изменения, которые произошли с городом за 10 лет, только подчеркивают вклад России, которая вложила свои силы в развитие Севастополя.

Комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который в воскресенье в интервью телеканалу CNN сказал, что Соединенные Штаты не устанавливали каких-либо ограничений по использованию своего оружия Украиной для ударов по Крыму, сенатор заявила, что нынешнее руководство США не думает о последствиях, которые возможны при усилении конфликта и увеличении поставок вооружения. "США преследуют геополитические цели, но нынешнее руководство не отдает себе отчета в том, какие последствия для мира принесет эскалация и накачивание вооружением украинского режима", - сказала Алтабаева.

В феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание.