Рябков: военно-биологическая активность США подтверждает необходимость укрепить КБТО

Как заявил замглавы МИД РФ, Россия рассматривает активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу нацбезопасности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Военно-биологическая активность США по всему миру подтверждает необходимость срочного укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом говорится в ответах замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на вопросы СМИ.

"Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности Российской Федерации и других государств <…>. Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО", - говорится в ответах, опубликованных в понедельник на сайте МИД РФ.

Рябков добавил, что военно-биологическая активность США и союзников требует самого пристального внимания всего мирового сообщества.

"Прикрываясь оказанием санитарно-эпидемиологической помощи, США поставили "на поток" строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру. Проконтролировать порядок и степень вовлечения этих объектов в закрытые исследовательские программы, реализуемые по военной линии, не представляется возможным. Получаемые американцами штаммы возбудителей местных инфекционных заболеваний могут использоваться для целей, не совместимых с интересами безопасности "принимающего" государства", - заявил Рябков, отметив, что в результате такой деятельности могут происходить утечки опасных для здоровья патогенов.

"Вопиющим примером указанной деятельности США являются вскрывшиеся факты реализации в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия военно-биологической программы на Украине", - продолжил дипломат.

Отсутствие ответа по биолабораториям США

Рябков заявил, что вопросы РФ по военным биолабораториям США на Украине остаются открытыми, но Москва продолжит добиваться развернутой реакции Киева и Вашингтона по этой теме "в целях урегулирования сложившейся ситуации", - отметил он.

"В свете этого весьма востребованными остаются соответствующие российские инициативы. Не менее существенно, что большинство государств-участников Конвенции, включая Россию, выступает в пользу принятия универсального, юридически обязывающего недискриминационного протокола с эффективным механизмом проверки, работу над которым с 2001 года блокируют именно США".

Рябков заявил, что в свете этих событий лучшим подтверждением серьезности намерений Запада по укреплению КБТО могли бы стать конкретные действия по прекращению "деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру" и создание инструментов для реализации конвенции.