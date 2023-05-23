Медведев считает, что сейчас на Западе не с кем разговаривать о гарантиях безопасности

Замглавы Совбеза РФ отметил, что западные страны не хотят мира, а хотят войны

ВЬЕНТЬЯН, 23 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что на Западе мира не хотят и разговаривать о гарантиях безопасности там сейчас не с кем.

"Пока нет [надежды на продолжение диалога по безопасности], не с кем разговаривать", - сказал он в интервью телеканалу RT. "Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну", - сказал Медведев.

"Словами Паниковского, если я правильно помню, <…> "жалкие, ничтожные люди", - процитировал он персонажа романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".

Медведев назвал "даром потраченным временем" переговоры по гарантиям безопасности с Западом, оказавшимся не готовым к диалогу с РФ. "Это даром потраченное время. Усилия, потраченные впустую. Они оказались не готовы к диалогу", - отметил замглавы Совбеза, отвечая на вопрос, считает ли он напрасными усилиями свои попытки договориться с западными коллегами по вопросам гарантий безопасности для России, которые он предпринимал, находясь на посту президента и премьера.