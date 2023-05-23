Председатель заксобрания ОАЭ передал приветствие Путину от президента страны

Сакр Гобаш также высоко оценил подходы России к урегулированию кризисных ситуаций в мире и возможность взаимодействовать на международных площадках, включая Совбез ООН

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Гобаш на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко передал приветствие от президента страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна президенту РФ Владимиру Путину.

"Хочу передать приветствие от президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, а также, пользуясь случаем, прошу передать его приветствие, адресованное президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он во вторник на встрече.

"Вы неизменно выступали за укрепление сотрудничества по парламентской линии между нашими странами, и благодаря этому они сейчас находятся на достойном уровне, - продолжил Гобаш, обращаясь к Матвиенко. - У вас также имеются тесные личные связи с представителями руководства ОАЭ, во многом благодаря этому тесному общению ваш вклад неоценим в том, что касается формирования позитивного облика и впечатления о России в нашей стране, а также о роли российских женщин".

Гобаш также высоко оценил подходы России к урегулированию кризисных ситуаций в мире и возможность взаимодействовать на международных площадках, включая Совбез ООН. Кроме того, председатель заксобрания ОАЭ пригласил Матвиенко вновь посетить страну.