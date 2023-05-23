Посол РФ в Дании напомнил о невозможности мирного урегулирования на Украине без России

Владимир Барбин считает, что "формула мира" украинского президента Владимира Зеленского направлена на продолжение войны с РФ

СТОКГОЛЬМ, 23 мая. /ТАСС/. Вести переговоры всерьез о мирном урегулировании на Украине без участия России невозможно. Такое мнение выразил посол РФ в Дании Владимир Барбин в комментарии, который касался "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского и был опубликован во вторник в социальных сетях.

"Название конференции как мирная не должно вводить в заблуждение. Инициатива украинского президента Зеленского - саммит по "формуле мира" - направлена не на достижение мира, а на продолжение войны с Россией, на окончательное превращение государств - участников этой встречи в заложников киевского режима. Как можно всерьез рассуждать о мирном урегулировании, когда не предусмотрено участие России! В политике Украины по достижению мира нет и намека на дипломатический путь, поскольку указом президента Зеленского от 30 сентября 2022 года законодательно закреплена невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным", - отметил дипломат.

Посол напоминает о наращивании поставок западных вооружений на Украину, которое "свидетельствует о настрое государств НАТО и ЕС на дальнейшую эскалацию конфликта". "Что касается мирного урегулирования украинского кризиса, то Россия открыта к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем. Это подразумевает признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате права народов на самоопределение, а также возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу и устранение всех угроз, исходящих с ее территории. Необходимо будет также провести демилитаризацию и денацификацию Украины", - продолжал дипломат.

"Гражданам Украины, включая русскоязычное население и представителей национальных меньшинств, должны быть гарантированы все неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке. Продвижение по этому пути приведет к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", - подытожил посол.

В понедельник министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил о намерении провести в июле саммит, посвященный урегулированию на Украине по "формуле мира". Глава МИД назвал решающим фактором не место такой встречи, а возможность заручиться поддержкой таких стран, как Китай, Индия и Бразилия. На вопрос, следует ли пригласить на встречу Россию, министр ответил отрицательно.

Инициатива Зеленского

Власти Украины неоднократно привлекали внимание к подготовленной ими "формуле мира". При этом Киев отвергал предложения третьих сторон. В частности, комментируя инициативы Ватикана, Зеленский заявлял, что его страна не нуждается в посредниках.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.