Россия выступила за укрепление роли АСЕАН в региональных делах

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва считает подходы организации созвучными своей концепции неделимой безопасности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия считает подходы, которые продвигает АСЕАН, созвучными своей концепции неделимой безопасности и выступает за укрепление роли этого объединения в региональных делах. Об этом во вторник заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он отметил, что АСЕАН является одним из центров политического и торгово-экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также "играет определяющую роль в обеспечении мира, стабильности, взаимного доверия между основными региональными игроками".

"Россия выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в региональных делах. Подходы, которые продвигает "десятка", созвучны с российской концепцией равной и неделимой безопасности", - подчеркнул он на консультациях высоких представителей России и государств - членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

Патрушев обратил внимание, что встреча подобного формата впервые проходит очно. Он поблагодарил камбоджийских коллег как координатора диалогового партнерства России с "десяткой" за помощь в подготовке мероприятия.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - межправительственная организация, созданная в августе 1967 года пятью странами - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами - на конференции в Бангкоке (Таиланд). В подписанной ими Декларации АСЕАН (известна как бангкокская декларация) целью Ассоциации было объявлено сотрудничество в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии (ЮВА). В 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней, в 1995 году - Вьетнам, в 1997 году - Лаос и Мьянма, в 1999 году - Камбоджа. Вместе со странами-основательницами они образуют "десятку" АСЕАН.

В настоящее время статус наблюдателя имеет Папуа - Новая Гвинея, а также Восточный Тимор, заявка которого на вступление в организацию была одобрена в 2022 году (предположительно может присоединиться к АСЕАН в 2023 году).