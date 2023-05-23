Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Республикой Сербской

Глава государства в том числе обратил внимание на рост двустороннего товарооборота

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) успешно развивают сотрудничество, считает президент РФ Владимир Путин.

"Господин президент, очень рад вас видеть в Москве. Хочу вас поприветствовать, обратить внимание на то, что отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно", - сказал во вторник российский лидер, открывая встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Путин, в частности, обратил внимание на рост двустороннего товарооборота. "В абсолютных величинах он, конечно, небольшой, но тенденция хорошая", - указал глава российского государства. "Рост 57% - эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять", - уверен он.

Президент РФ добавил, что ему известно о заинтересованности партнеров из Республики Сербской в работе с крупными российскими компаниями по различным направлениям. Путин надеется, что это удастся воплотить в жизнь.

"Знаю также, что тысячи школьников в Республике Сербской изучают русский язык. И интерес к русскому языку и русской культуре поддерживается и на государственном уровне. За что мы вам тоже очень благодарны", - подытожил российский лидер, добавив, что очень рад видеть своего визави.