Вершинин будет курировать вопросы информационной безопасности в МИД России

Речь идет о работе департамента международной информационной безопасности и департамента по вопросам новых вызовов и угроз, сообщил источник

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Вопросы департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) и департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) в МИД России будет курировать замглавы ведомства Сергей Вершинин. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник.

"Вопросы департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) и департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) в МИД России теперь будет курировать заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин", - сказал собеседник агентства.

22 мая президент РФ Владимир Путин своим указом упразднил должность замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму, которую занимал освобожденный 19 мая от должности Сыромолотов.