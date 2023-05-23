Замглавы департамента Евразии МИД Израиля выдвинули на пост посла в России

Кандидатуру Симоны Гальперин одобрила высшая комиссия по назначениям израильского МИД

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель главы департамента Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Симона Гальперин, как ожидается, станет новым послом еврейского государства в России. Ее кандидатуру одобрила высшая комиссия по назначениям израильского МИД, говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"Высшая комиссия по назначениям Министерства иностранных дел Израиля приняла сегодня решение назначить послом Израиля в Российской Федерации госпожу Симону Гальперин", - указывается в тексте.

Глава МИД Израиля Эли Коэн пожелал Гальперин успехов на ее будущем посту и поблагодарил гендиректора МИД Ронена Леви, возглавлявшего комиссию, добавили в министерстве. Это назначение теперь должно быть одобрено правительством, отметили в дипведомстве.

В настоящий момент послом Израиля в РФ является Александр Бен Цви. Он занимает эту должность с 2020 года.

Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля с 1993 года. За время дипломатической работы она занимала различные должности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 год возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017 по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе.

В дальнейшем она заняла в министерстве пост заместителя главы департамента Евразии и Западных Балкан - подразделения МИД Израиля, отвечающего, в частности, за связи с Россией и странами постсоветского пространства.