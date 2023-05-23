Замглавы МИД РФ обсудил с послом Марокко западносахарское урегулирование

Встреча состоялась по просьбе дипломата из Марокко

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Марокко в Москве Лотфи Бушаарой перспективы западносахарского урегулирования.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, находящихся на рассмотрении в Совете Безопасности ООН. Особое внимание было уделено проблематике западносахарского урегулирования", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

Встреча состоялась по просьбе дипломата из Марокко.

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро), который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.