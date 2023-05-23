Патрушев встретился с коллегами из Вьетнама, ЮАР, Шри-Ланки

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что "в разговоре с первым заместителем министра обороны Шри-Ланки Камалом Гунаратне затронуты проблемы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев провел серию двусторонних переговоров с коллегами, прибывшими в Россию для участия в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, "в разговоре с первым заместителем министра обороны Шри-Ланки Камалом Гунаратне затронуты проблемы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений".

Патрушев также встретился с министром в Администрации президента ЮАР Кхумбудзо Нтшавхени. Секретарь СБ РФ обсудил с ней темы в рамках южноафриканского председательства в БРИКС.

"С министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом состоялся обмен мнениями по противодействию вызовам и угрозам безопасности России и Вьетнама", - добавили в Совбезе РФ.