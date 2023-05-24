Путин уверен, что неоколониальная модель мира необратимо уйдет в прошлое

По словам президента, Россия вместе с другими странами обязательно добьется справедливого мироустройства

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия вместе с другими странами обязательно добьется справедливого мироустройства, а модель, где одни государства развиваются за счет других, останется в прошлом, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

"Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира, а идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое", - отметил он.

Путин заверил, что Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам и вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество.

"Высоко ценим то, что у России много партнеров в разных регионах и на разных континентах, искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки и будем их всемерно укреплять", - добавил президент.

На благо всех народов

Путин отдельно высказался и о значении конференции для ситуации в мире. Он отметил, что за прошедшие годы регулярное общение представителей по безопасности, их обмен опытом и оценками доказали свою востребованность, содействовали решению ключевых вопросов глобальной и региональной безопасности, стратегической стабильности.

Президент РФ обратил внимание, что повестка нынешней конференции также весьма насыщенная и значимая. Прежде всего участникам встречи предстоит обсудить ситуацию в мире и перспективы ее развития, проанализировать наиболее актуальные современные угрозы. "Среди них - международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, транснациональная преступность и нелегальная миграция. И конечно, вопросы, касающиеся продовольственной и информационной безопасности", - перечислил глава российского государства.

Путин рассчитывает, что встреча пройдет конструктивно и плодотворно, позволит наметить новые формы и направления практического сотрудничества "на благо стран и народов, в интересах мира и стабильности на планете".

Встреча проходит в Подмосковье с 23 по 25 мая. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.