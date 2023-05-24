24 мая, 07:17

Патрушев надеется, что встреча представителей по безопасности вновь станет ежегодной

Секретарь Совбеза напомнил, что к проведению форумов в таком формате вновь удалось вернуться после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет безопасности РФ рассчитывает, что проходящая под его эгидой международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, вновь будет проходить каждый год. Об этом заявил в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, открывая эту конференцию.

Он напомнил, что к проведению форумов в таком формате вновь удалось вернуться после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией.

"Рассчитываю, что данный форум вновь прочно войдет в календарь ежегодных авторитетных международных конференций", - сказал Патрушев. 

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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