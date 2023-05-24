Нарышкин: соглашение Саудовской Аравии и Ирана вызвало болезненную реакцию США и Британии

По данным директора СВР, профильным англосаксонским структурам поставлена задача подрывать наметившийся диалог и дискредитировать посредническую роль Пекина

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Соглашение о восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном вызвало крайне болезненную реакцию в США и Великобритании. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"По нашим данным, крайне болезненную реакцию у США и Великобритании вызывает достигнутое в марте этого года при активном содействии Китая соглашение о восстановлении отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - сказал Нарышкин.

По его словам, Вашингтон и Лондон "привыкли играть на межисламских противоречиях". "Они видят в позитивных процессах в этом регионе провал многолетней политики по удушению Тегерана и прямую угрозу своим стратегическим позициям, - указал Нарышкин. - Профильным англосаксонским структурам поставлена задача подрывать наметившийся диалог, дискредитировать посредническую роль Пекина. Следы этой деструктивной работы уже хорошо заметны в мировом информационном пространстве".

Нарышкин уверен, что в новых геополитических реалиях "семена сеятелей раздора не дадут всходов". "Нормализация саудовско-иранских отношений является важным шагом не только к разрядке напряженности вокруг исламской республики, но и к укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул он.

"Открывается уникальный шанс для урегулирования острых кризисных досье в регионе, прежде всего, конфликта в Йемене, деэскалации обстановки вокруг Сирии, Ирака и Ливана. Подобный сценарий выгоден всем региональным игрокам", - заключил директор Службы внешней разведки РФ.