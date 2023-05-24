СФ призвал парламенты стран ЕАЭС объединить усилия в обеспечении евразийской интеграции

Парламентарии отметили, что Совфед в рамках председательства России в органах союза "намерен уделить особое внимание содействию реализации стоящих перед ЕАЭС масштабных задач"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в среду заявление в связи с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, парламентарии призвали коллег содействовать правовому обеспечению евразийской интеграции.

"Сенаторы Российской Федерации поздравляют граждан государств - членов ЕАЭС с Днем Евразийского экономического союза и призывают парламентариев государств - членов ЕАЭС консолидировать усилия по правовому обеспечению евразийской интеграции. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации предлагает парламентам государств, не участвующих в евразийской интеграции, содействовать расширению торгово-экономических связей с Евразийским экономическим союзом и выражает уверенность, что это послужит основой для развития конструктивных межгосударственных отношений", - говорится в заявлении.

Парламентарии отмечают, что Совфед в рамках председательства России в органах ЕАЭС "намерен уделить особое внимание содействию реализации стоящих перед ЕАЭС масштабных задач". В их числе - обеспечение технологической независимости ключевых секторов экономики, продовольственная безопасность, цифровая трансформация, формирование общего энергетического и финансового рынков, развитие транспортной инфраструктуры, наращивание научного и молодежного обменов, поощрение инвестиционной деятельности.

День ЕАЭС, который отмечается 29 мая, был установлен Высшим Евразийским экономическим советом. Совет Федерации подчеркивает в заявлении, что евразийская интеграция доказала свою эффективность и жизнеспособность. "ЕАЭС успешно прошел стадию становления и добился значительных результатов в деле интеграционного строительства. Активно развивается взаимная торговля государств - членов ЕАЭС, а также экономическое сотрудничество с третьими странами. Сенаторы Российской Федерации отмечают, что стремление государств - членов ЕАЭС к углублению взаимодействия обусловлено не только общностью ценностей, традиций и культур, но и искренней убежденностью, что дальнейшее развитие евразийской интеграции в полной мере отвечает их национальным интересам", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем сенаторы указывают на неуклонно нарастающие в настоящее время кризисные явления в международных отношениях. Это проявляется в непрекращающихся попытках коллективного Запада навязать международному сообществу неоколониальную модель мироустройства, некий "порядок, основанный на правилах". "Цель Соединенных Штатов Америки и их сателлитов - заставить суверенные государства смириться с односторонним политическим и финансово-экономическим диктатом Вашингтона. В этих условиях ЕАЭС становится показательным примером выстраивания сотрудничества, основанного на уважении к суверенному равенству всех государств, неукоснительном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права, содержащихся в Уставе Организации Объединенных Наций", - заявляют парламентарии.