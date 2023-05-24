Нарышкин заявил, что человечество ждут непростые времена в построении нового миропорядка

При этом, по словам главы СВР, Россия сохранила запас прочности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Непростые времена в формировании нового мирового порядка ждут человечество, но Россия сохранила запас прочности и стратегическую глубину. Об этом заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) РФ на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"Впереди у человечества непростые времена, нельзя не учитывать, что, несмотря на объективную утрату морально-политического лидерства и большое количество внутренних и внешних проблем, евроатлантические элиты не намерены добровольно отказываться от мирового господства и готовы использовать любые средства с тем, чтобы не допустить укрепления на планете альтернативных центров силы, именно здесь кроется главный вызов миру и безопасности в различных частях земного шара", - сказал он.

Нырышкин отметил, что подобные турбулентные периоды являются проверкой на то, "в какой мере государства и народы сохранили свою подлинную основу, уходят ли по-прежнему их корни в историческую почву, от чего в конечном счете зависит здоровье и выживание нации". "Наши страны, в отличие от Запада, сохранили в этом отношении значительный запас прочности и стратегическую глубину, я имею в виду связь с духовным измерением бытия, традиций, которое в Соединенных Штатах Америки и Европе давно уступило место позитивизму, культу материального успеха и откровенному сатанизму", - добавил он.

Глава СВР также выразил убеждение в том, что, объединив усилия и проявив мужество, удастся решить "общую задачу по обеспечению безопасности и процветания как в отдельных регионах мира, так и на всей планете". "Страны же западного же блока, то есть западного меньшинства, безусловно, могли бы участвовать в этом процессе, но не на правах гегемона, а в качестве центров многополярного мира наравне с другими игроками, боюсь только, что безумная гордыня западников наглухо закрыла для них такую возможность", - заключил Нарышкин.