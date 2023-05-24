Лавров заявил, что Запад создает препятствия международному сотрудничеству по антитеррору

По словам главы МИД РФ, наиболее серьезные вызовы по-прежнему "исходят от ИГ, Аль-Каиды и связанных с ними террористических группировок"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Западные страны в последние годы создают препятствия для сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.

"Под давлением коллективного Запада в последние годы создаются препятствия на пути международного антитеррористического сотрудничества. Хотя угрозы терроризма и экстремизма продолжают нарастать", - сказал министр.

Он подчеркнул, что наиболее серьезные вызовы по-прежнему "исходят от ИГ, Аль-Каиды (обе организации запрещены в РФ - прим. ТАСС) и связанных с ними террористических группировок". "Действуя на Ближнем Востоке, в Африке, Южной и Юго-Восточной, Центральной Азии, они демонстрируют способность быстро приспосабливаться к меняющимся геополитическим условиям", - указал Лавров.